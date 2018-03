Kunstneren bag latterliggjort Ronaldo-buste har gjort et nyt forsøg

En bronzebuste i Madeira Lufthavn fik hug efter billeder af den florerede på internettet. Busten var en hyldest til den portugisiske fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, der sidste år fik opkaldt lufthavnen efter sig.

Og fordi bronzebusten fik så meget kritik, besluttede kunstneren bag, Emanuel Santos, at det var på tide med en omkamp. Denne gang har han valgt at afbillede fodboldspilleren med et mere seriøst ansigtsudtryk frem for hans karakteristiske skæve smil.

Herunder kan du se de to buster opstillet ved siden af hinanden:

Emanuel Santos har tidligere udtalt, at han følte sig hårdt angrebet efter den første skulptur var blevet præsenteret for omverdenen. Derfor valgte fodboldmediet Bleacher Report at udfordre kunstneren og give ham en chance til.

Santos udtalte sidste år i forbindelse med lanceringen, at han var meget stolt af den første buste. Og selvom den fik masser af kritik på internettet, så var Cristiano Ronaldo også hurtigt ude at sige, at han var stolt af busten, som den var.

Og det var da heller ikke kun på internettet, at kritikken hobede sig op. Flere amerikanske talkshows tog diskussionen om busten op, og sketch-programmet "Saturday Night Live" indkasserede et godt grin på den bronzefarvede bustes bekostning.

Some of the all-time great Cristiano Ronaldo moments pic.twitter.com/57Tx9VhbUm— B/R Football (@brfootball) 29. marts 2017

Udover de verdensomspændende medier, var der også flere fodboldfans, der så deres snit til at have det lidt sjovt på Cristiano Ronaldo og bustens bekostning.

Emanuel Santos sagde også til Bleacher Report, at han var nervøs for modtagelsen af hans nye kunstværk, men at det ikke skulle stoppe ham fra at færdiggøre busten.

Det originale og udskældte værk, der tog Santos 15 dage at lave, skal dog ikke fjernes fra lufthavnen. Det er meningen, at det skal være permanent udstillet for offentligheden ved indgangen.