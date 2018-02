Toilet-gate har fået Trump-tilhængere op i det røde felt: Nu bombarderes Guggenheim med dårlige anmeldelser

Det kan have store konsekvenser at lægge sig ud med USA's præsident, Donald Trump. Også selvom konflikten kan virke både harmløs og humoristisk.

Det oplever Solomon R. Guggenheim-museet i New York i øjeblikket, hvor en hær af Trump-støtter har bombarderet museet med dårlige anmeldelser på de sociale medier Yelp og Facebook.

Det skriver Huffingtion Post.

Grunden til den store opstand skal findes tilbage i september sidste år, hvor Det Hvide Hus bad Guggenheim-museet om lov til at låne Vincent Van Gogh-maleriet "Landscape With Snow" til at udsmykke præsidentens og førstedamens private gemak i det nye hus.

Guggenheims chefkurator Nancy Spector afslog forespørgslen i en mail, som Washington Post for en uge siden fik adgang til. I stedet tilbød museet, at præsidenten kunne låne en installation af provokunstneren Maurizio Cattelan.

Værket "America" fra 2016 er et fuldt funktionelt toilet lavet af 18-karat guld og bliver beskrevet som et "interaktivt værk", der kritiserer overfloden i den velhavende del af den amerikanske befolkning. Det har det seneste år været udstillet på museet og har frit kunne benyttes af Guggenheims mange besøgende.

Guggenheim tilbød Trump toilet i stedet for Van Gogh-maleri

Selvom nogle måske vil mene, at et forgyldt toilet vil passe godt til Trump, der ikke er bleg for at stave sit eget navn med store gyldne bogstaver, mener flere kritiske røster, at Nancy Spectors tilbud om at låne værket var både respektløst og fornærmende.

Toilet-affæren, som hurtigt er blevet delt på sociale medier under hashtagget #toiletgate har da også fået Trumps støtter op i det røde felt, og de seneste dage er det væltet ind med dårlige anmeldelser af museet.

Først anmeldelsessitet Yelp, hvor Guggenheim pludselig blev bombarderet af 1-stjerners anmeldelser fra folk, som tilsyneladende aldrig havde sat deres ben på museet, og dernæst på Guggenheims Facebookside.

Kunstelskeres nye paradis i ørkenen åbnet med fuld musik

I skrivende stund har 25.000 her kvitteret med en enkelt stjerne.

Bl.a. skriver en bruger:

"I (direktøren, bestyrelsen og donorerne) er dumme, hvis I tror, at den amerikanske offentlighed bare vil se til, mens I miskrediterer vores præsident. I burde fyre jeres hovedkurator for hendes tilbud til præsidenten om et gyldent toilet."

Yelp har sidenhen ryddet op i anmeldelserne og fjernet de falske, så billedet igen er nogenlunde retvisende, mens sagen på Facebook har udviklet sig til en regulær krig mellem Trump-støtter og -kritikere.

Her strømmer sidstnævnte til for at skabe balance. Mens 12.000 for en uge siden havde været forbi med en støttende 5-stjernes anmeldelse, er der nu 22.000 anmeldelser af topkarakter, og flere tilkendegiver, at sagen om det gyldne toilet er en "genistreg", ligesom kurator Nancy Spector får roser med på vejen.

Mens der er tusindvis af både positive og negative anmeldelser, er der et noget mere moderat antal af 2-, 3- og 4-stjerners anmeldelser om - hhv. 209, 121, og 236.