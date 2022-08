Fyret teaterdirektør tilbød syge skuespillere bonus for at spille

Samme dag som Coco Hjardemaal fik tilbuddet, sender Dansk Skuespilforbund en mail til Jon Stephensen, hvor forbundet kritiserer ham for at kontakte skuespillere, når de er syge ifølge Zetland.

Jon Stephensen blev fyret som direktør for teatret i maj, efter at bestyrelsen havde mistet tilliden til ham.

På det tidspunkt havde han været teaterdirektør siden 2011.

Kort efter lagde han sag an mod teatret, da hans fyring ifølge ham selv i virkeligheden skyldtes, at han var medlem af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne.

Jon Stephensen afviser over for Zetland, at der har været problemer med arbejdsmiljøet på Aveny-T under hans ledelse.

Han erkender at have tilbudt 5.000 kroner til skuespillere i tre tilfælde som ”præstationsbonusser”, og tilføjer, at det skulle han ikke have gjort.