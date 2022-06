Der burde skrives om revyfejden i Rødvig, som har udspillet sig over de seneste par år sideløbende med covid. Først var Rødvigrevyens ”Revyperler” aflyst på grund af nedlukninger, men da restriktionerne blev ophævet, var den pludselig erstattet af et nyt hold, der gik under navnet Harmoniens Revyperler.

Blev Rødvigrevyen kuppet eller