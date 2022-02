THE SUPREME GENTLEMAN

Iscenesættelsen af ”The Supreme Gentleman”, der oprindeligt skulle have haft premiere sidste år, men blev udskudt pga. teaternedlukningen, fremstår i Liv Helm og Nathalie Mellbyes fælles iscenesættelse uhyggeligt relevant i denne tid, hvor der netop er faldet dom i sagen mod en 27-årig mand fra incel-miljøet, der menes at have planlagt massedrab.