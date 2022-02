”Hjælp, vi er gift” er teater forklædt som foredrag med Trine Gadeberg og Jan Svarrer i rollerne som samlivseksperterne Anne-Lene og Torben, der selv har været gift i 32 år. De to præsenterer på pædagogisk vis aftenens publikum for deres teori om »parforholdets planløsning«, hvor ægteskabet kan ses som et hus med forskellige rum, der alle skal imødekommes.