Han har lige slået Elvis Presleys hitlisterekord. Nu vender han tilbage til Danmark

Kun The Beatles har - med 15 - nu flere førstepladser end Robbie Williams. Hans samlede hitliste-toppende album i Storbritannien - på tværs af soloværker og plader udgivet med boybandet Take That - ligger nu på 19.

Billetsalget til koncerterne i Herning og København begynder fredag den 30. september kl. 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk