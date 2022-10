Først en tilståelse: En krabat som denne er næsten umulig at anmelde. Alene noter og litteraturliste udgør en mindre bog, og de godt 700 sider er så proppede med arkæologisk og antropologisk materiale, at fortiden så at sige springer ud i hovedet på læseren, mens forfatterne forsøger at få skik på menneskehedens seneste 30.000 års historie fra istiden over de tidligste statsdannelser i Egypten, Kina og Sydamerika og frem til i dag.