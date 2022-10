Ankjærgaard skriver om sig selv, at han er journalist af livskald og profession, men også historiker af uddannelse, og at det afspejler sig i hans måde at formidle historien på. Hans ambition er tydeligvis at skrive en ny tids folkebøger om den nære danmarkshistorie. Det lykkedes langt hen ad vejen, fordi hans historiefaglige arbejdsmoral er, at alt skal kunne dokumenteres efter kildekritisk tilgang. På det fundament vover han pelsen og sætter ansigter på de centrale aktører og skriver dem ind i dramatiske litterære scener for at gøre fortællingen håndgribelig for nutidens læsere.