Norsk bestsellerforfatter vil redde naturen, men forfalder til sniksnak

Da den norske forfatter Jostein Gaarder skrev ”Sofies verden” for 30 år siden, der er noget så usædvanligt som en filosofihistorie solgt i 50 mio. eksemplarer, glemte han at stille et spørgsmål, og det giver ham koldsved i dag. Spørgsmålet lyder således: »Hvordan skal vi formå at bevare den menneskelige civilisation og selve livsgrundlaget på vores planet?«