»Jeg er 32 år / født og opvokset i Horsens / som svans, bøsse, homo / feminin dreng / mig selv / whatever / lad mig være / lad mig så være«, står der i et af de mange appellerende, næsten tryglende digte.

Lyttetvang og empati

Det er en desperat Glenn Bech, der skriver, og når han bliver virkelig trængt, plukker han nådesløst i et ordforråd, som han ellers lægger afstand til.

»Dit svin / din lede, hjemmestrikkede forræder / må speltbollerne sætte sig på tværs«, skriver han f.eks. om en psykologkollega.

Der er en fare for, at Glenn Bechs fokus på den store uretfærdighed sluger nuancerne i den livsvigtige debat, som han ønsker at skabe. Som når han f.eks. skriver, at »den homoseksuelle trækker befolkningens åndelige gennemsnit op«. Hvad så med alle de andre minoriteter?

Han er helt bevidst om faren, men på den anden side: Et manifest, der ikke skyder med skarpt, ender som plat underholdning uden effekt. Og det er i hvert fald ikke tilfældet her.

»I skal tvinges til at lytte«! Og vi lytter, vi kan ikke andet, for gennem alle fnysende angreb, alle uforsonlige afsløringer af de eksisterende klasseforskelle og den undertrykkende diskrimination af homoseksuelle løber en sorg over, at Glenn Bech, som han selv udtrykker det, er en »forkrøblet udgave« af den, han kunne være blevet. Her er denne læser dog enig med hans kæreste, der nægter at respektere hans selvhad.

»Ingen frigørelse uden klassekamp« står der på side 122, men måske begynder forandringen med den helt elementære empati med samfundets udsatte, som manifestet smugler ind ad bagvejen?

”Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet” slår stenhårdt, og man ømmer sig lang tid efter.