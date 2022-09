Der var engang, i Middelalderen, da eventyr var mundtlige og anonyme. Da man begyndte at samle dem ind i slutningen af Oplysningstiden og begyndelsen af Romantikken for godt 200 år siden – bl.a. brødrene Grimm – begyndte også en litterær praksis med at bygge oven på eventyrene. Vores egen H.C. Andersens kunsteventyr er jo berømte.