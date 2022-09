Det er ikke så svært at forstå, at udgiverne af William Faulkner (1897-1962) undertiden har været fristede til at redigere i hans tekster. Forlagsredaktørerne, der som regel har et øje på markedet, har gerne villet gøre hans som oftest komplicerede handlingstråde og sætningsbygninger mere læservenlige.