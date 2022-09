På dansk er der forsvindende lille forskel mellem ordene bog og blog. Måske er det derfor, at der er så mange danske bloggere, nu som oftest kaldet influencers, der ynder at transformere deres digitale spor til fysisk form. I hvert fald er det groft sagt snart mere reglen end undtagelsen, at internetforfatterne også har en håndgribelig bog på samvittigheden.