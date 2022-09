Op mod 30.000 sønderjyder, der efter nederlaget i 1864 endte som kejser Wilhelms undersåtter, deltog, som det hedder i den officielle historieskrivning, som soldater i den tyske hær, men en lille skare tjente i den kejserlige marine. En af dem var fyrbøderen Nis Kock fra Kegnæs på Als.

En dag i slutningen af 1914, da han stod til appel på kasernepladsen i Kiel, tog hans liv en skæbnesvanger drejning. Den vagthavende officer befalede alle dansktalende marinesoldater at træde et skridt frem. Det gjorde en lille håndfuld, mens en fremmed søofficer granskende iagttog dem. Han tog dem til side og fortalte dem på dansk, at de hermed var udtaget til særlig tjeneste og skulle være klar til afrejse med kort varsel. Han var kejsertro friser og hed Carl Christiansen.