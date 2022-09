Og så alligevel. Denne bog fører i hvert fald bevis for, at de liberale kræfter – personificeret ved Lars Løkke Rasmussen, Søren Pind og Jan E. Jørgensen – har sovet i timen efter 1989 og troet, at historien var universel, at landegrænser var uden betydning, at marked var bedre end stat, og at menneskeheden var befriet fra tyranni, ondskab og geopolitik. Sådan gik det desværre ikke. Allerede angrebet på USA i 2001 varslede en ny og mindre illusorisk tid, og lige siden har borgerlige stemmer i den offentlige debat været spændt ud mellem en optimistisk og liberal globalisme og en mere pessimistisk konservatisme.