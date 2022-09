Georg fabulerer i sit alt andet end stille sind dels om at skrive en bestseller, der vil gøre rivalen (!) skakmat, dels om hvor meget han hader, at kvinden gør ham rangen stridig. Læseren skal ikke være uddannet i litteraturvidenskab for at fatte, hvorfor det just er en morderisk krimi Georg kaster sig over: De morbide drabsfantasier er et nuttet forskudt udtryk for, hvor galt det står til med den gode Georgs indre.