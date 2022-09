Det er idéen om at plante en fortælling i realitysfæren, der nu kommer til live i de Vigans seneste roman, ”Børnene er konger”, for her drømmer en af hovedfigurerne netop om at blive kendt som realitystjerne. I et tilbageblik til 2001 er teenageren Mélanie Claux fuldkommen besat af de grænseløse stjerner på fjernsynsskærmen, og da hun selv nogle år senere får muligheden får at komme med i et program, er hun ikke sen til at gribe den. Programmet flopper som så mange andre, og i stedet for berømmelse står Mélanie tilbage med en følelse af tomhed.