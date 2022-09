Udadtil, i forhold til virkeligheden, handler krimier om forbrydelser og deres opklaring. Indadtil, i forhold til selve den verbale konstruktion – eller billedopsætning, hvis film/tv – handler samme krimier om fortællekonventioner.

I krimiens såkaldte guldalder, 1920-40, var det en uskreven regel, at nøglen til gåden altid skulle gemmes et sted i teksten, i princippet tilgængelig for den årvågne læser. Det var så op til den opfindsomme forfatter at skjule eller på anden måde aflede læserens opmærksomhed.