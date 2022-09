Som undertitlen antyder er den nyeste ”Power to x” første bind i en serie, hvilket selvsagt betyder at vi har at gøre med en torso eller første del af et litterært eksperiment. Og det eksperimentelle ligger i koblingen mellem en krimi og magisk tænkning: Det fortællende jeg, Ebba, er en afdød kvinde og den anden hovedperson Joan taler uden videre med dyrene omkring hende, og Joan er i inderlig kontakt med de døde, samtidig med at der hviler en forbandelse over hende.