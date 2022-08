Vibe og hendes fireårige datter, Lærke, har et aftenritual. Inden Lærke lægger sig til at sove om aftenen, bliver hun af sin mor præsenteret for to mulige scenarier, hun kan drømme videre på i løbet af natten. Lærke vælger som oftest dem med et vist element af eventyrlig, overnaturlig spænding. For Vibe selv er drømmene langt mere jordnære. Mest af alt drømmer hun om et roligt liv med mand og barn, men i Puk Qvortrups anden roman, der netop har titlen ”Mand og barn”, er det som i det virkelige liv ikke helt ligetil.