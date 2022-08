Stemmen er udpræget famlende i Victor Boy Lindholms romandebut, ”En del af hjertet går ud af kroppen”, der centrerer sig om et jeg, der står på tærsklen til at blive far. At jeget er Lindholm eller i hvert fald en version af Lindholm selv, hersker der ingen tvivl om, og det er også netop i denne insisteren på anerkendelsen af det personlige, private og i mange tilfælde banale som gyldige erkendelsesfaktorer, at romanen placerer sit snit.