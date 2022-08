Svend Brinkmann skiller sig som et af sine forbilleder – den amerikanske filosof John Dewey – ud ved at forene familieliv, filosofi og offentligt engagement. Tilmed bliver hans bøger, foredrag og Facebook-opdateringer læst og liket, og han evner som få akademikere at formulere sig klart om mange sager. Til tider originalt, til tider banalt.