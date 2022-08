Det tenderer til krukkeri, men jeg vil starte med at beklage, at denne anmeldelse først bliver bragt nu, hvor sommerferien er et afsluttet kapitel, for den rumænske forfatter Mircea Cărtărescus roman ”Solenoide” er oplagt læsning, når der er tid til at dvæle ved en fortælling på 832 tætte sider. Nu kan den boginteresserede