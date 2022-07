Brødrene Willerslev fylder en hel del i det aktuelle mediebillede; nogle vil ligefrem mene, at de støjer. Rane Willerslev er som chef for Nationalmuseet hyperaktiv for at gøre danmarkshistorien til oplevelsesevents og er lige nu bogaktuel med ”En historie om mennesket”. Eske Willerslev er ude på en tilsvarende mission i videnskabshistorien med bogen ”Det er et fucking eventyr!”.