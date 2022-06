Fodboldbiografier dyrker gerne det sensationelle. Tænk f.eks. på Nicklas Bendtners (fine) ”Begge sider” (2019), der promoveredes med tofodstacklinger til Aage Hareide og bekendelser af utroskab og gambling galore.

Det befriende ved EM-vinder, Brøndby-legende og Arsenal-kultfigur John ”Faxe” Jensens ”Faxe. Den ramte jeg lige sgu lige i røven…” (andet kunne den vel ikke hedde…) er, at den er aldeles ukontroversiel. F.eks. er der ikke megen tabloidstof i den ”hemmelighed”, der afsløres i prologen: At de støvler, der bragede Faxe ind i fodboldhistorien i 1992, ikke var af sponsor-mærket Hummel (”de var rent ud sagt elendige”). Det var derimod et par ombyggede og humlebi-kamuflerede Adidas Copa Mundial.