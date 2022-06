Da skuespilleren Henning Jensen i 2020 debuterede som forfatter med erindringsværket ”Gennem glasvæggen”, gav han en af de mest levende og præcise beskrivelser af, hvad det vil sige at leve med en depression. Her beskrives depressionen som »at løbe med døden på skuldrene« og at »glide ind i en anden verden«, og gennem Jensens