Ved at placere fortællingen i en konkret historisk kontekst minder bogen i sin dramaturgiske opbygning om den litterære stil, som senest er kommet til udtryk i romanen ”Tre dage i april” af Jesper Bugge Kold og Mich Vraae, men hvor alle personer her på nær én er fiktive, er persongalleriet hos Koppel hentet fra slægtens virkelighed. Så bogen er dels en nøgleroman, der giver et fascinerende indtryk af livet ”indenfor murene” i det jødiske samfund i København, inden de gav efter for trykket fra det omgivende samfund, og dels en indigneret historie om 100 års undertrykkelse af en kvinde, der var lige så dygtig som mændene.