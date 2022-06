»Du vil have, at jeg skal fortælle om mig selv, som om jeg har en helstøbt historie, men jeg har kun fragmenter, som er fulde af huller, der bekymrer mig, ting, jeg ville have spurgt om hvis jeg kunne, øjeblikke, der sluttede for hurtigt eller var uforløste,« siger en af de bærende figurer i nobelprismodtager Abdulrazak Gurnahs seneste roman, ”Efterliv”.