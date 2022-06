Det er sjældent, at USA’s storbyer uden for New York City, Los Angeles og San Francisco kommer på det aktuelle litterære landkort. Men det sker en gang imellem, som her i den 29-årige amerikanske romandebutant Bryan Washingtons historie fra Houston, Texas.

Her bor Benson, der arbejder som pædagog i en børnehave, og Mike, der indimellem har arbejde som kok. De er begge midt i 20’erne, homoseksuelle og har det vanskeligt med deres respektive forældre.