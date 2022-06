På en vittighedstegning af Storm P. går to jakkeklædte mænd med hat og dybe fuger i panden. »Fjernsynet kommer,« siger den ene, hvorpå den anden replicerer: »Hvor skal vi gemme os?« Tegningen er fra 1940’erne, men en lignende følelse fik jeg, da det for nylig gik op for mig, at genrelitteraturen, ofte rubriceret med det firkantede ”populærfiktion”, for alvor er på vej ind på det danske bogmarked. Jeg tænker ikke på krimien, der takket være den ambitiøse skandinaviske tradition har vist, at forbrydelser og efterforskningen af dem kan skildres i mange varianter, talrige subgenrer og på alle kvalitetsniveauer. Anderledes forholder det sig med det, jeg i mangel af bedre her vil kalde feel-good.