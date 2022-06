Hvis man har den grumme familiehistorie ”Vi kunne alt” (2018) i baghovedet, er opfølgeren på Merete Pryds Helle slægts- og miljøromanprojekt, det nye bind tre: ”Det vågne hjerte”, lidt af en overraskelse, fordi mørk tristesse afløses af spirende alternative livsformer.

Vi følger Lis, som er forelsket i Kirsten, der ganske vist lever sammen med Hans, men det ordner sig i løbet af fortællingen. Lis er en del af kvinde- og venstrefløjsbevægelsen, og på mange måder lever Lis og hendes omgangskreds i en tidslomme. Et langt stykke ad vejen er romanen solidarisk med Lis og hendes virke, men den markerer dog også et par rammer i hver sin ende af historien, som antyder, at idyllen ikke er sandheden om 1980’ernes samlivs- og politiske eksperimenter.