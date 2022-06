Kong Christian VII tog pga. sit syge sind meget sjældent del i den egentlige regeringsførelse, men han gjorde en historisk undtagelse i 1771, da enevældens embedsværk og dommerkollegierne midt under Oplysningstiden forsøgte at overtale kongen til at fastholde den illegale torturpraksis i hans riger. Kongen svarede prompte i et brev, han selv havde skrevet: