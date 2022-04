Foråret kommer med nyt spirende liv overalt. Foråret kommer også, i nationens udstrakte parcelhusområder, med et insisterende lydtæppe af have- og hobbymaskiner, der for nogle forstærker forårets vækstløfter, men for andre føles som et støjhelvede.

Med undtagelse af specielt designede lyddøde rum er der lyd overalt.