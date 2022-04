Hovedpersonen er den hollandske kunstdetektiv Arthur Brand, og kunstværket er de to megastore bronzestatuer ”Skridtende heste” af rigsbilledhuggeren Josef Thorak. De var et af Hitlers yndlingsværker og blev placeret foran Albert Speers nyopførte Rigskancelli i Berlin i 1939 lige neden for vinduerne til Hitlers arbejdsværelse.