25/03/2022

Norge, Skotland, Island, Polen og USA danner dystre kulisser til krimier, der vil og kan mere end bare at underholde

En af de ting, der præger disse års krimier, er nedbrydningen af nationale skel. Tendensen overalt går i retning af at bruge genreformatet til at præsentere opklaringen af en forbrydelse, samtidig med at der udforskes adskillige personlige problemer hos dem, der påvirkes af den. Krimien har med tiden rykket radikalt på grænserne for, hvad der kan præsenteres. Men moderne krimi er også grænseoverskridende, når det kommer til traditionelle nationale kendetegn. Få gratis lytteprøver i anmeldelsen.