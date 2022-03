17/03/2022 KL. 10:30

For abonnenter

Anmeldelse: Lavmælt fortælling om at være menneske i en ubønhørlig natur

Ingrid er det ubestridte midtpunkt og anker i den barske tilværelse på den lille ø Barrøy, men i takt med at hendes børn bliver større, oplever hun en skræmmende afmagt over for tilværelsens uafvendelige slag.