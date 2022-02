»I hans favn glemte jeg altid, at jeg ikke var smuk,« står der et sted i præsten Anna Mejlhedes første voksenroman, ”Håbets ø”.

Jeg er ikke vild med den titel; den er for klar og rigelig patetisk optimistisk. Til gengæld er citatet et godt eksempel på, at Mejlhede også mestrer at lade sin