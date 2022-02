Nikolaj Zeuthens (f. 1977) nye digtsamling, ”Langt fra Gud”, er lettere at illustrere end at beskrive. Så her: en snas fra åbningsdigtet ”Kims beslutning”, hvor, ja, Kim, har scoret en tjans med at estimere omfanget af »al data i hele verden«.

En udfordrende opgave. Er »kassettebånd også (…) data / kan det gøres op i byte og hører det med?«. Til gengæld er lønnen lav, »otte tusind«, hvorfor Kim i den resignerede slutning »bliver enig med sig