Indisk-amerikanske Alka Joshi debuterede i en alder af 62 år (!) med romanen ”Hennakunstneren”, der angiveligt har været en bestseller i USA og er blevet anbefalet i skuespilleren Reese Witherspoons læseklub, ud over at Miramax har købt rettighederne til at transformere fortællingen til en tv-serie, så der er på forhånd dømt succes.