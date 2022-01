Uffe Elbæk har en drøm. Er optaget af god energi og føler klaustrofobi, når mulighederne lukker sig om ham. Han vil ikke tilhøre noget eller nogen. Elbæk vil selv, og for mange har han vist vejen til, hvordan man gennem 67 år kan vedligeholde drømmen om Utopia. For der er altid en ny vision, et nyt sted, hvor verden kan gøres bedre i Uffe Elbæks liv. Når et sted begynder at kede ham, rykker han videre til det næste.