Lige siden det blev annonceret, at Lars von Trier barslede med en tredje sæson af sin 90’er-kultklassiske spøgelseskomedieserie ”Riget”, har fans af det vanvittige univers holdt vejret i spænding. For hvordan genbesøger man efter 25-års pause en verden, der på mange måder var et produkt af og et symbol på sin tid i samme grad som den okkulte sæbeopera, uden at det bliver en klichéfyldt pastiche?