Der har altid været en vis tåkrummende faktor ved at se ”Gift ved første blik”. Det er jo uendeligt akavet at se to fremmede mennesker satse hele butikken og forsøge at forelske sig på få uger, mens de er tvunget til at leve som ægtefæller. Men i årets sæson har det pinlige ikke været en turist, der med ujævne mellemrum dukkede op midt i alt det alvorlige og rørende. I år har akavetheden været programmets modus operandi; et uundgåeligt væv af manglende tiltrækning, uheldige mismatches og lige dele pinlig tavshed og pinlig tale.