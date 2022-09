Jeg har altid syntes, at ”Pinocchio” var en af de mindst børnevenlige børnefilm og fortællinger. Jeg har aldrig kunnet få nogle af mine børn til at blive siddende, når de frække, pjækkende drenge forvandles til æsler, eller når Pinocchio på sin færd ud i verden med Jesper Fårekylling (stemme af Joseph Gordon-Levitt) ved sin side som samvittighed bliver lokket væk fra dydens smalle sti af den skumle ræv og hans makker. Pinocchio har en næsten karnevalsk uhygge over sig, som bestemt ikke er børnevenlig.

Nu er Disney+ klar med en såkaldt live action-udgave af ”Pinocchio”, der er instrueret af ingen ringere end Robert Zemeckis, kendt for bl.a. ”Tilbage til fremtiden”-filmene og ”Forrest Gump” (1994).