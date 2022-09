»Success is temporary. Loyalty is forever.« Sådan står der med store skrifttyper på siden af Parken på Østerbro, så man som FCK-fan på sin daglige cykeltur den slatne Superliga-sæsonstart til trods kan blive mindet om, at det som i showbizz går op og ned i fodboldverdenen. At succes er en flygtig størrelse, ved man om noget i fodboldklubben Esbjerg fB, og jeg kom til at tænke på det patosladede FCK-memento, da jeg så de tre første afsnit af TV Syd Plays helt igennem herlige dokumentarserie ”Esbjerg fB – Love It Or Leave It”.