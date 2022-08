Det foruroliger især Gina, at Lenis forsvinden falder umiddelbart før deres fødselsdag, som de plejer at fejre rituelt på en eksotisk lokation. Men nu er Gina altså solo med sin rige mand i deres flotte hus i Hollywood Hills og sit fancy job i underholdningsbranchen, hvilket etableres i en overfladisk jappende introduktion.

Men den mystiske, omklamrende underlægningsmusik og de bastante flashbacks antyder, at det nok er en god idé, at Gina hopper på et fly hjem til Virginia og hjælper til med at finde søsteren. Så kan hun også lige få sagt hej til sin far, sin vrede søster Claudia (Ali Stroker) og Lenis mand, Jack (Matt Bomer), og deres datter.