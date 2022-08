Dar Salim havde for nylig en af sine bedste roller som et hovedrigt dumt svin af en succesfar i Jonas Risvigs lunkne Viaplay-serie ”Drenge”. Nu har han fået en af karrierens værste i Barbara Rothenborgs psykologiske parforholdsthriller ”Kærlighed for voksne”, der giver den dygtige skuespiller tæt på intet at spille med.