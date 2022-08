Den nye tv-serie er baseret på dele af George R. R. Martins bog ”Fire and Blood” eller ”Ild og blod” på dansk. Det var den bog, han pludselig udsendte i 2018 i stedet for at fortsætte sin bogserie om ”Game of Thrones”, hvor der nu er udgivet fem bøger. Her fokuserede forfatteren i stedet på, hvad der skete i Targaryen før is- og krigstiden i ”Game of Thrones”.