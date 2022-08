Det er afgørende, at blandingsforholdet er helt rigtigt, når farmors spirituøse ginkande skal mikses. Det lærer den utilpassede teenager Sam (George Ferrier) på den hårde måde, da hans far, Robert (Marton Csokas), beder ham om at komme hjem fra den kostskole, han er blevet installeret på, for at hjælpe med at passe sin farmor,