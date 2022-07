Den evige gangster og Sopranos-stjerne Tony Sirico er død

I et interview med Los Angeles Times i 1990 fortalte han:

- Der, hvor jeg voksede op, forsøgte enhver fyr at gøre opmærksom på sig selv. Du skulle enten være tatoveret eller have et skudhul, sagde han.

Skuespilleren James Caan, der døde torsdag, var gennem mange år ven med Sirico.

- Han har været i stand til at romantisere sin fortid og bruge den som skuespiller. Det, du ser, er hans virkelige jeg. Han tilføjede bare en smule peber, lidt cayennepeber, for at pifte det op, har Caan sagt.

Skuespilleren Michael Imperioli, der spillede Christopher Moltisanti i ”The Sopranos”, hylder sin tidligere kollega.

- Jeg er stolt af at sige, at jeg lavede meget af mit bedste og sjoveste arbejde med min kære ven Tony. Jeg vil savne ham for evigt. Han er virkelig uerstattelig.